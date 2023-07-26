ناسا تختار لوكهيد مارتن لبناء صاروخ نووي إلى المريخ (فيديو)

اختارت وكالة ناسا شركة لوكهيد مارتن للفضاء والدفاع لتطوير مركبة فضائية بمحرك صاروخي نووي حراري. تم الإعلان عن المبادرة - التي ستوفر فيها BWX Technologies المفاعل والوقود - التي تم الإعلان عنها في يناير، صاروخ مظاهرة لعمليات Agile Cislunar (DRACO).

تهدف الوكالات إلى عرض التكنولوجيا في موعد أقصاه عام 2027 مع التركيز على بعثات المريخ المستقبلية.

يتمتع الدفع الحراري النووي (NTP) بالعديد من المزايا مقارنة بالصواريخ التي تعمل بالدفع الكيميائي. أولاً، إنها أكثر كفاءة بمرتين إلى خمس مرات، مما يسمح للسفن بالسفر بشكل أسرع وأبعد بمزيد من الرشاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن احتياجاتها من الوقود المنخفض تترك مساحة أكبر على سفينة الفضاء لتخزين المعدات العلمية والضروريات الأخرى. كما يوفر المزيد من الخيارات لسيناريوهات الإجهاض، حيث تسهل المحركات النووية تغيير مسار السفينة للحصول على رحلة عودة أسرع من المتوقع. تتحد هذه العوامل لجعل NTP (ربما) الطريقة المثالية للسفر إلى المريخ.

قال كيرك شيرمان، نائب رئيس حملات استكشاف القمر في شركة لوكهيد مارتن: "يمكن لأنظمة الدفع الحراري النووية الأكثر قوة وفعالية هذه أن توفر أوقات عبور أسرع بين الوجهات". "يعد تقليل وقت العبور أمرًا حيويًا للبعثات البشرية إلى المريخ للحد من تعرض الطاقم للإشعاع."

مفهوم فني لصاروخ يعمل بالطاقة النووية. المركبة ، التي تشبه إلى حد ما مصباح يدوي مقلوب، بيضاء بشكل أساسي مع شعارات US و DARPA و NASA مزخرفة على جانبها. يظهر الدافع الأزرق من ذيله حيث تظهر قطعة من الأرض أدناه.



سيستخدم نظام NTP مفاعلًا نوويًا لتسخين دافع الهيدروجين بسرعة إلى درجات حرارة عالية للغاية. يتم توجيه هذا الغاز عبر فوهة المحرك ، مما يؤدي إلى دفع السفينة. قالت BWX اليوم: "تم تصميم نظام الدفع الحراري النووي هذا ليكون آمنًا وموثوقًا للغاية، وذلك باستخدام وقود يورانيوم عالي التخصيب منخفض الفحص (HALEU) لتسخين غاز شديد البرودة بسرعة، مثل الهيدروجين السائل". "عندما يتم تسخين الغاز ، يتمدد بسرعة ويخلق قوة دفع لتحريك المركبة الفضائية بشكل أكثر كفاءة من محركات الاحتراق الكيميائي النموذجية".

للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن التسريبات الإشعاعية في الغلاف الجوي للأرض، تخطط وكالة ناسا لعدم تشغيل المفاعل حتى تصل السفينة إلى "مدار آمن نوويًا"، حيث ستحدث أي مآسي خارج المنطقة التي قد تؤثر فيها على الأرض. تهدف الوكالات إلى عرض توضيحي لمركبة فضائية نووية بحلول عام 2027، يتم إطلاقها من صاروخ تقليدي حتى تصل إلى "موقع مناسب فوق مدار أرضي منخفض".

من المحتمل أيضًا أن تلعب المفاعلات النووية دورًا رئيسيًا في تشغيل موائل المريخ المستقبلية، مع اختبار وكالة ناسا لإصدارات صغيرة ومحمولة من التكنولوجيا منذ عام 2018.

قبل أن يدفع NTP البشر الأوائل إلى المريخ، يمكن استخدامه في رحلات أقصر بكثير، حيث يمكن للمركبات الفضائية التي تعمل بالطاقة النووية أن تجعل نقل المواد إلى القمر أكثر كفاءة.

قال شيريمان: "إن مركبة فضائية للقطارات النووية آمنة وقابلة لإعادة الاستخدام من شأنها أن تحدث ثورة في العمليات الفضائية القمرية". "مع مزيد من السرعة وخفة الحركة والقدرة على المناورة، فإن للدفع الحراري النووي أيضًا العديد من تطبيقات الأمن القومي للفضاء القمري."