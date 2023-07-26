شركات صناعة السيارات تتعاون لإنشاء شبكة شحن كهربائية

اجتمعت سبع شركات تصنيع السيارات الرئيسية معًا لإنشاء شبكة شحن جديدة في أمريكا الشمالية، مع هدف نهائي يتمثل في 30.000 نقطة شحن عالية الطاقة بالقرب من مواقع المدن والطرق السريعة.

تشمل الشركات المشاركة في المشروع بي إم دبليو وجنرال موتورز وهوندا وهيونداي وكيا ومرسيدس وستيلانتس. أصدر المشروع بيانًا أثناء التنقل، قال فيه إنهم يحاولون "تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية" و "جعل القيادة الخالية من الانبعاثات أكثر جاذبية".

الهدف من هذا المشروع هو 30 ألف نقطة شحن جديدة، وتقول الشركات إنها ستزيد من الأموال العامة والخاصة للوصول إلى هناك. بعد كل شيء، يقدر المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) أن البلاد ستحتاج إلى حوالي 182000 شاحن سريع لاستيعاب التدفق الهائل للمركبات الكهربائية التي تضرب الطرق بحلول عام 2030. ويمثل هذا المشروع جزءًا كبيرًا من هذه الاحتياجات.

ستستخدم هذه المحطات معيار نظام الشحن المشترك (CCS) ومعيار الشحن لأمريكا الشمالية (NACS). ومن الجدير بالذكر أن شواحن Tesla الفائقة تستخدم نوع الشحن NACS وقد فتحت الشركة مؤخرًا التكنولوجيا لمصنعي السيارات الكهربائية الأخرى.

سيبدأ هذا البرنامج المشترك الجديد عملياته رسميًا في وقت ما من هذا العام، على افتراض أنه يزيل شروط الموافقة التنظيمية، ويخطط لفتح أولى محطاته في الصيف المقبل. سيحتوي كل موقع على أجهزة شحن متعددة والكثير من وسائل الراحة، مثل الستائر والمطاعم والمراحيض ومتاجر التجزئة المتكاملة من الطوب وقذائف الهاون.

من المتوقع أن تساهم مبيعات السيارات الكهربائية في أكثر من 50 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030 ، لذلك كلما توفر عدد أكبر من محطات الشحن، كان ذلك أفضل.

تحقيقا لهذه الغاية، فإن بعض الشركات المشاركة في هذا المشروع تعمل أيضا بمفردها لبناء المزيد من محطات الشحن. جنرال موتورز، على سبيل المثال، تعد ببناء 40.000 محطة شحن في وكلاء السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.