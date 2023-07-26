تجديد شاشة Xbox يوفر وصولاً أسرع إلى الألعاب

لم تنته Microsoft من تحسين الواجهة على وحدة التحكم Xbox الخاصة بك. تقوم الشركة بطرح شاشة رئيسية محدثة لمستخدمي Xbox Series / X و One والتي تضع الألعاب نظريًا في متناول اليد مع منحك مساحة أكبر لتخصيص التجربة.

توجد الآن قائمة وصول سريعة تساعدك على الانتقال إلى مجموعتك و Game Pass و Microsoft Store والوظائف الشائعة مثل البحث والإعدادات. يمكنك تثبيت الألعاب والمجموعات المفضلة، وهناك قوائم منسقة من الألعاب للمساعدة في اكتشاف العناوين. من المفترض أن يصل التحديث إلى الجميع في غضون أسابيع قليلة.

في الوقت نفسه، يوفر التصميم الأبسط مساحة أكبر لخلفيتك المخصصة. يمكن أن يغير أحد الخيارات الخلفية لمطابقة اللعبة التي حددتها في القائمة التي قمت بتشغيلها مؤخرًا، إلى حد ما مثل دائري PlayStation. يساعد صف المجتمع المحدث في إظهار ما يفعله الأصدقاء، بينما تساعدك وسائل الإعلام البارزة والقوائم في العثور على محتوى جديد لمشاهدته أو سماعه.

من الأسهل أيضًا شراء الألعاب. في الوقت نفسه، كشفت PayPal أنه يمكنك "قريبًا" استخدام Venmo لشراء الألعاب والتطبيقات والاشتراكات في متجر Microsoft على Xbox في الولايات المتحدة. سيساعدك هذا بالطبع على الاستفادة من أموال Venmo الاحتياطية، ولكنه سيمنحك أيضًا طريقة لتقسيم المدفوعات إذا لم تتمكن من تبرير الشراء مقدمًا.

تأتي إعادة التفكير بعد ثمانية أشهر من بدء Microsoft بتجربة واجهة Xbox جديدة علنًا. تمتلك الشركة تاريخًا من عمليات إعادة التصميم والتعديلات المتكررة لواجهة المستخدم، لا سيما في عصر Xbox One.

على النقيض من ذلك، فإن شركة Sony متحفظة نسبيًا ونادراً ما تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على واجهة PlayStation الأمامية في منتصف دورة وحدة التحكم. قد يكون تكرار Microsoft محبطًا إذا كنت تأمل في الحصول على تجربة متسقة، لكنه يشير إلى أن الشركة تستجيب لتعليقات اللاعبين وتأمل أن تبرز في السوق.