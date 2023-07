The Cosmic Wheel Sisterhood تصل في 16 أغسطس (فيديو)

أعلنت Deconstructeam اليوم أن لعبتها القادمة المستندة إلى المغامرات، The Cosmic Wheel Sisterhood، ستصل في 16 أغسطس. ستكون مغامرة السرد التي يقودها اللاعب متاحة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية و Nintendo Switch. بالإضافة إلى ذلك، يمنحنا المقطع الدعائي الجديد للإطلاق لمحة عن قرب عن بناء سطح التاروت واتخاذ القرارات الصعبة.

في The Cosmic Wheel Sisterhood، تقوم بدور Fortuna، ساحرة مسجونة لمدة 1000 عام على كويكب بعيد بعد أن تنبأت بتنبؤ غير مرغوب فيه بالهلاك. (انضممت إليها بعد 200 عام من عقوبتها، على الرغم من أن اللعبة تتضمن الكثير من ذكريات الماضي قبل المنفى.) ومع ذلك، فإن إقامة Fortuna ليست وحيدة كما قد تتوقع: إنها برفقة Ábramar، إله استدعته Fortuna لمساعدتها على الهروب وتخدم الانتقام البارد في المعسكر. ستتلقى أيضًا عددًا مذهلاً من الزوار لشخص يطفو على صخرة فضائية في وسط اللا مكان.



بعد فيلم Gods Will Be Watching من Deconstructeam و The Red Strings Club، توسع أحدث إدخال له في ميول الاستوديو نحو التجارب الفلسفية والسردية في بيئات ديستوبية.

يدور جزء كبير من طريقة اللعب حول الشوكات السردية التي تختارها (بشكل أساسي من خلال أشجار الحوار) وبناء ونشر أسطح التارو، المعروضة بشكل معقد في فن البكسل النابض بالحياة. يمكنك تخصيص خلفيات البطاقات ورموزها وعناصرها الداعمة، وصياغة ذخيرة سحرية تشعر بها بشكل واضح. (ومع ذلك، يمكنك الحفاظ على عملية إنشاء مجموعة الورق بسيطة نسبيًا إذا كنت تفضل عرضًا أكثر وضوحًا.) كتبت جيسيكا كونديت في معاينة Engadget في أبريل: "في جوهرها، تعد Cosmic Wheel رواية بصرية بمسارات سردية تمليها اختيارات اللاعب".

سيكلف Cosmic Wheel Sisterhood حوالي 18 دولارًا عند إطلاقه في 16 أغسطس لجهاز Switch and PC. يمكنك طلبها مسبقًا على Steam وإدراجها في قائمة GOG قبل وصولها. (لم تنشر Nintendo قائمة منتجاتها بعد.)