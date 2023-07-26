مواطن يستغيث من شركة أورانج

يستغيث المواطن محمود سيف النصر بجهاز حماية المستهلك من شركة "أورانج" للاتصالات، لتعمدها سحب رصيده من دون داع على حد ذكره.

ويشتكي سيف النصر من تهالك شبكة الاتصالات وضعفها، وفقدان الاتصال بالإنترنت بصورة مستمرة، رغم أن الشركة تقوم بالحصول على حقوقها المادية من دون قصور أو تأخير.

وتسائل: "لماذا يبخسون حقوقنا ومن يحمى المواطن من شركة أورنج التى أنهكتنا ماديًا بلا مقابل".

وتابع: “دفعت 315 لباقة إنترنت بعدما انتهت لكى أحصل على باقة جديدة لمدة شهر بعد أن استولوا على المبلغ يرسلون رسالة أن الباقة تنتهى 31/7 وأنا شاحن 26/7 هل هناك باقة لمدة 4 أيام؟”.