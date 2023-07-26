رسميًا.. بومبا ونادر فؤاد إلى مالية كفر الزيات

أتم نادي مالية كفر الزيات، إجراءات التعاقد مع الثنائي محروس إبراهيم الشهير بـ"بومبا"، ونادر فؤاد لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقد نادي المالية مع الثنائي لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع نادي طنطا بشكل رسمي عقب نهاية الموسم المنقضي.

ووقع الثنائي عقد انضمامهما لصفوف المالية، خلال الساعات الماضية في حضور عصام خيره المشرف العام على الكرة بالمالية، وياسر عبد الواحد المدير الفني للفريق، ورمضان ليلة، مدير الكرة.

كما حضر التوقيع كلا من، سيد عادل رئيس شركة البدر سبورت، وبلال السيسي، الرئيس التنفيذي للشركة، بصفتهما ممثلا الثنائي.