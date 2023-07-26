محافظ الفيوم يهنيء مدير الأمن بتجديد الثقة

قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التهنئة إلى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بمناسبة تجديد الثقة، واستمراره مديراً لأمن الفيوم.

جاء ذلك عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية، والتي شملت تجديد الثقة لمدير أمن الفيوم، ورافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

وأعرب محافظ الفيوم، عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح، مشيراً إلى أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، وأهمية الأمن وارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال زيارة محافظ الفيوم، لمقر مديرية الأمن، مؤكداً على التعاون المتكامل والتنسيق الدائم بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين القطاعين يأتي في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، بهدف النهوض بمحافظة الفيوم.

ومن جانبه، أعرب اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، عن خالص شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على تهنئته الكريمة، مؤكداً حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان فى كافة قرى ومراكز المحافظة، واستمرار العمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الانضباط بالشارع الفيومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تجديد الثقة في اللواء ثروت المحلاوي مديرا لأمن الفيوم

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد قرر تجديد الثقة في اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مديراً لأمن الفيوم لفترة جديدة، وذلك لما بذله في السنوات الماضية من جهد وتحقيق الأمن والأمان والإستقرار بمحافظة الفيوم ،والتصدي لكافة الجرائم بشتى صورها، وذلك ضمن تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة. وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 ، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة للاستفادة الشخصيات القيادية بكافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى. وفي هذا الصدد، جاء قرار تجديد الثقة في اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم ضمن أبرز مؤشرات الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.