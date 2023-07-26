انقلاب ميكروباص يودي بحياة شخص وإصابة 7 أخرين بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، مساء اليوم الأربعاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي قبل مدخل مدينة دمو وأبوصير اتجاه محافظة الفيوم وتوالت النيابة التحقيق ، وعلى الفور هرعت سيارات الشرطة وقوات الإسعاف، إلى مكان البلاغ على الفور.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قبل مدخل مدينة دمو وأبو صير باتجاه الفيوم، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وجرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وفي واقعة أخري، أصيب 30 شخصًا بينهم 3 من رجال الحماية المدنية وتفحم 16 محلا في حريق بمول شهير في مطروح.

وتم نقل المصابين للمستشفى وتواصل عمليات التبريد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بنشوب حريق هائل التهم 16 محل بمول دبي بمطروح، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون امني لمحاصرة الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق الذي اسفر عن إصابة 30 شخصاً وتفحم 16 محل داخل المول، ويواصل رجال المباحث الكشف عن اسباب الحريق والوقوف على ملابسات الواقعة، واستمرار عمليات التبريد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.