الأهلي والمصري.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي تجمعهما علي ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ30.

تفاصيل الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري:

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء محولات من كلا الطرفين، وسط حذر دفاعي كبير.

وفي الدقيقة الـ4 اقترب الأهلي عن طريق لاعبه خالد عبدالفتاح من تسجيل الهدف الأول بعدما أرسل تمريرة من جهة اليمين للاعب محمد فخري على حدود منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتصل لدفاع المصري.

وفي الدقيقة الـ 15 أرسل إلياس الجلاسي الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها عماد الدين بوبكر برأسية من على القائم الثاني وتابعها مروان حمدي براسية ولكن شتتها محمد فخري من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 38 سدد رأفت خليل الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وكاد المري من خطف الهدف الأول في الدقيقة 40 بعدما أرسل إلياس الجلاسي الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها مروان حمدي برأسية ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وبدأ المصري بتشكيل لمواجهة الأهلي:

- حراسة المرمى: محمود جاد.

- خط الدفاع: حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار.

- خط الوسط: عمرو موسى وحسن علي.

- حسام جريشة وألياس الجلاصي ومحمد جريندو.

- خط الهجوم: مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم الدبيس – معتز محمد – رامي ربيعة – خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أحمد قندوسي– محمد فخري – أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – رافت خليل – كريستو.