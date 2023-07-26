شيخ الأزهر يهنئ الحاصلة على المركز الخامس بالثانوية الأزهرية ببني سويف

قالت منة الله محمد أحمد الطالبة بمعهد فتيات الشقر بمركز الفشن ببني سويف، والحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية بنسبة 90% بالشعبة الأدبية، إن الحفاظ على الصلاة في مواعيدها، وبر الوالدين وحرصها على ترديد الأذكار هو سبب تفوقها.

وأضافت فوجئت بمكالمة هاتفية من الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يهنئني بحصولي على المركز الخامس على مستوى الجمهورية وتوالت المكالمات من بعده من وكيل الازهر ومسؤولي الازهر ببني سويف والفشن، لتهنئتها بالتفوق وتحقيق مركزًا متقدمًا على مستوى الجمهورية.

وتابعت الفضل في تفوقي يرجع ليقيني بالله ثم دعم ومساندة جميع أفراد أسرتي خاصة والدتي التي لها الفضل الأكبر فيما حققته، وكذلك معلمتي هاجر محمد معلمة المواد الشرعية بالمعهد لافتة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون من ضمن المتفوقين لكنها فوجئت بتحقيقها المركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وأستطردت منة الله قائلة كنت أتحصل على الدروس الخصوصية كباقي زميلاتي سوء وأقسم يومي بين الدورس والمذاكرة والحرص على تأدية الصلاة في مواعيدها فضلًا عن الإلتزام بالأذكار خاصة ذكري التوحيد والحوقلة "لا اله الا الله" و"لا حول ولا قوة إلا بالله" فكانا لي بمثابة المهدأت في أوقات المذاكرة وأيام الإمتحانات.

وأختتمت "خامس الثانوية الأزهرية" حديثها موجهة رسالة للطلاب والطالبات المقدمين على الثانوية الأزهرية في العام الجديد، قائلة: عليكم بالحفاظ على الصلاة وبر الوالدين، وحسن الظن بيقين الله "فأنا اليقين بالله يغير حسابات البشر موضحة أنه ستتناقش مع أسرتها في إختيار الكلية، وإن كانت رؤيتها تتجه إلى كليتي "الإقتصاد والعلوم السياسية" أو "اللغات والترجمة".

وقالت والدة "منة الله" إن والدها يعمل في بيع البطاريات ولديهم 7 بنات، وتأتي "منة الله" في الترتيب الثالث بين شقيقاتها الستة لافتة إلى أنها كانت تتوقع تحقيق أبنتها مركزًا متقدمًا على مستوى الجمهورية بعدما حققت شقيقتها الكبرى "هاجر" مركزًا بين اوائل المحافظة منذ ثلاث سنوات.