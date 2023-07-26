إيسكو يعود للدوري الإسباني عبر بوابة ريال بيتيس

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني التعاقد مع النجم رومان إيسكو، اليوم الأربعاء، في صفقة قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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إيسكو ينتقل لريال بيتيس:

أعلن ريال بيتيس التعاقد مع إيسكو لمدة موسم واحد، ونشر النادي الإسباني مقطع فيديو من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلن من خلاله الصفقة.

رحل إيسكو عن ريال مدريد لنادي إشبيلية في يونيو الماضي 2022، لكن بعدها بأشهر قليلة بالتحديد في ديسمبر رحل عن الفريق الأندلسي، وظل من دون فريق لمدة 7 شهور تقريبًا.

آخر مباراة لعبها إيسكو:

آخر مباراة خاضها إيسكو في الملاعب كانت في يوم 13 من شهر نوفمبر الماضي، ولم يشارك في أي لقاء منذ 254 يومًا تقريبًا.

شارك إيسكو البالغ من العمر 31 عامًا مع إشبيلية في الموسم الماضي خلال 19 مباراة، سهم فيها بـ 4 أهداف فقط، بعدما سجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 أهداف.

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