الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن درجات الحرارة الفترة المقبلة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم السبت ستنخفض الحرارة من 38 درجة مئوية حتى 35 و36 مئوية.

الموجة الحارة مستمرة حتى الجمعة

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، نساء اليوم الأربعاء أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الجمعة بواقع 39 درجة مئوية، على أن تصل نسبة الرطوبة لـ90%، محذرة من درجات الحرارة المرتفعة غدًا وبعد غد.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة ستستمر في الارتفاع في الساعات الأولى من الصباح وفي أثناء الليل على الأنحاء كافة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا للمصيفين بشواطىء البحر المتوسط، تحديدًا على شواطئ (مطروح- الضبعة- العلمين - الإسكندرية )، من حدوث اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وضرورة توخي الحذر تجنبًا لوقوع حوادث.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن شواطىء البحر المتوسط ستشهد ارتفاع الموج من "2:3 أمتار"، في شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية، مع سرعة الرياح التي تتراوح من 40 إلى 50 كم/س، أما البحر الأحمر يسوده حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر.

ونوهت هيئة الأرصاد عن أن موجة الحر الشديد مستمرة على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ متوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى ٤١ درجة مئوية، أما جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية مع استمرار تأثير الموجة الحارة على الأنحاء كافة حتى نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس بالبلاد يتأثر بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام؛ الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة خصوصًا على شمال البلاد وبالتالي يزداد الإحساس بحرارة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل صباحًا، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وعلى جنوب الصعيد.