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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تعلن تنبؤاتها لطقس الأسبوع المقبل.. رطوبة لا تطاق (فيديو)

موجة حارة
موجة حارة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وارتفاع الحرارة الأيام المقبلة.

وأكدت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من يوم السبت ستنخفض الحرارة من 38 درجة مئوية حتى 35 و36 مئوية، منوهة أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الجمعة بواقع 39 درجة مئوية، على أن تصل نسبة الرطوبة لـ90%.

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وأشارت إيمان شاكر إلى أن نسبة الرطوبة ستستمر في الارتفاع في الساعات الأولى من الصباح وفي أثناء الليل على الأنحاء كافة، لافتة إلى أن درجات الحرارة بداية من يوم السبت ستكون كما يأتي، القاهرة الكبرى والوجه البحري 35/36، والسواحل الشمالية 23/33 درجة، وأما جنوب البلاد تصل لـ 42/43 درجة.

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