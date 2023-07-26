تركيا: انقسام الفلسطينيين يخدم مصالح الأطراف الساعية لتقويض عملية السلام

أكد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني وتضامنه، لافتًا إلى أنه يُتابع عن قُرب التطورات في القدس الشرقية والمسجد الأقصى، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الأربعاء.

واعتبر أردوغان، أن الانقسام بين الفلسطينيين يخدم مصالح الأطراف التي تسعى لتقويض عملية السلام.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عقب اجتماع ثلاثي ضم أردوغان وعباس وهنية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أعرب عن سعادته لرؤية عباس وهنية في أنقرة، مبينا أن فلسطين لها مكانة خاصة في قلوب الشعب التركي.

أورواح الفلسطينيين:

وأضاف البيان أن أردوغان ترحم خلال اللقاء على أورواح الفلسطينيين الذين قتلوا جراء اعتداءات قوات الأمن الاسرائيلية والمستوطنين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجاء في البيان: "أكد الرئيس أردوغان على أهمية وحدة وتضامن الشعب الفلسطيني، وأن الانقسام بين الفلسطينيين يخدم مصالح الأطراف التي تريد تقويض عملية السلام".

وشدد الرئيس أردوغان على رفض بلاده الحصار المفروض على قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعزز تعاونها مع دول الخليج، الأمر الذي سيعود بالفائدة على اقتصاد تركيا.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية، أوضح رجب طيب أردوغان، أن بلاده وقعت على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران مع الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، معربا عن امتنانه جراء الاهتمام الكبير الذي حظي به هو ووفده خلال الجولة، حيث لفت إلى عقدهم اجتماعات مثمرة للغاية، حيث تناولوا قضايا إقليمية ودولية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون وفق مبدأ (رابح–رابح).