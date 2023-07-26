الإمارات الأفضل عربيًا لعيش الشباب 2023

أظهر تقرير صادر عن وكالة الاستشارات الاستراتيجية "هيلدبراند نورد"، أن الشباب العربي حددوا دولة الإمارات الواقعة "في شرق شبه الجزيرة العربية بجنوب غرب قارة آسيا"، الوجهة المُفضّلة للعيش تليها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال عام 2023.

وقال فيصل اليافعي الشريك في وكالة الاستشارات "هيلدبراند نورد"، إن هناك 3 أسباب جعلت دولة الإمارات تتصدر قائمة الأفضل لعيش الشباب خلال العام الجاري إضافة للجوانب التي يحترمها الشباب العربي في الولايات المتحدة، وهي: الأمان، والاقتصاد المتنامي، وسهولة بدء الأعمال التجارية.

الشباب العربي:

وأشار إلى أن الشباب العربي يرون أن الولايات المتحدة ستكون حليفاً أقوى لبلدانهم من روسيا وذلك بنسبة 66%، ومن الصين بنسبة 62%، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعني بعبارة أخرى أن الشباب العربي يميل إلى تفضيل الولايات المتحدة أكثر من روسيا أو الصين.

وبحسب التقرير المستند في بياناته إلى استطلاع أجرته شركة أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي، فإن تركيا أصبحت تتصدر قائمة الدول غير العربية الصديقية والحليفة للشباب العربي تليها الصين مباشرةً، مشيرًا إلى أن مكانة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تراجعت في تلك القائمة.

ومع امتداده على ثلاثة من المراكز العالمية الرئيسية، كان الشرق الأوسط من أوائل المناطق التي لمست آثار الواقع الجديد، ومع تطوره، سيكون العالم العربي والشباب العربي طبعاً- أول من يعيش في ظل هذا الواقع العالمي متعدد الأقطاب.

وأكد التقرير انخراط تركيا والصين في المنطقة ولعبها دوراً مهماً في رسم تصورات الشباب العربي، لافتاً إلى أن ما يؤكد ذلك أن السعودية -التي يستأثر الشباب بالنسبة الأكبر من سكانها تخطط لاستقطاب أكثر من 4 ملايين سائح صيني بحلول نهاية العقد الجاري.