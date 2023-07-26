رئيس نادي إنبي :ننتظر قرارًا من الانضباط " لحل أزمة "عيد"

أكد رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي أن النادي في انتظار قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة لحل أزمة اللاعب أحمد عيد المعار من نادى الزمالك بعد مشاركته تدريبات الفريق الأبيض رغم عدم انتهاء إعارته ودون تصريح من مسئولى النادى البترولى.

وقال تم مخاطبة نادى الزمالك واتحاد الكرة لتفعيل عقد أحمد عيد ، مشيرا إلى وجود بند فى عقد اللاعب "نية البيع" ودفع 3 ملايين جنيه مقابل انتقاله نهائيا للفريق البترولى، موضحا أن اللاعب وقّع على عقد تفعيل العقد الخاص بعقده.

وقال إن المشكلة ليست في تواجد اللاعب بنادي إنبي و تفعيل بند الشراء نهائيا، وإنما في المواقف واحترام اللاعب لبنود تعاقده وإعارته حيث أن عقد الإعارة المبرم ينص على انتهاء مهمته بنهاية الموسم الذي ينتهي غدا 27 يوليو وتواجد في الأيام الأخيرة في تدريبات الزمالك وخاطبنا النادي لتفعيل بند الشراء ولم يرد.

وقال ماتراه لجنة الانضباط سيكون ملزمًا في انهاء هذا الاشتباك لأنه لايمكن لأي ناد أن يلزم لاعبًا أن يلعب معه قهرًا