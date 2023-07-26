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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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القمة الروسية الإفريقية.. القاهرة وموسكو رأس حربة في إيجاد الحلول للمشاكل الإقليمية

السيسي وبوتين
السيسي وبوتين

قال السفير رؤوف سعد، سفير مصر لدى روسيا الأسبق، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الروسية - الأفريقية في روسيا تأتي في وقت بالغ الأهمية، تزامنا مع الحرب الأوكرانية الروسية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم وسعت مصر علاقاتها مع الدول الأخرى، منوها إلى أن السياسة الخارجية تستبعد تحقيق مكاسب طرف على طرف آخر.

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وصول السيسي لسان بطرسبرج للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية

ونوه إلى أن إفريقيا أصبح لها سوقا كبيرا لما تمتلكه من ثروات غير مستغلة حتى الآن، مشددا على أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا.

ولفت إلى أن هناك فرصة قوية لمناقشة ملفات ثنائية بين مصر وروسيا بشكل متطور، متوقعا أن يتم مناقشة الأزمة الروسية – الأوكرانية لكن بشكل غير رسمي، وذلك على مستوى الحبوب فقط.

 وتابع: "يمكن أن يكون هناك تعاونا ثلاثيا بين مصر وروسيا وإفريقيا في مجالات "البيئة والمناخ، والإصلاح الاقتصادي، والتحول الرقمي وغيرهم".

وأكد أن مصر تستطيع تقوية التعاون بين روسيا وإفريقيا، وإجراء لقاءات مع القادة في الملفات الإقليمية التي تحقق زخما وتصل للحلول التي تشغل العالم.

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