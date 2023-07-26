الناقد الأمير أباظة يعلن مشاركته بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، دعمه ومساندته لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والمقرر له من 21 إلى 27 سبتمبر 2023، موعدًا، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

وتوقع أباظة أن تشهد الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب مفاجآت منفردة خصوصًا في حفل الافتتاح، مرجعًا السبب إلى اتصاله الدائم برئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، خصوصًا بعد حضوره توقيع عقد البروتوكول بين مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمهرجان اللبناني للسينما والتليفزيون برعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج نقيب السينمائين، مسعد فودة.

ولفت الأمير أباظة أن هذه هى الروح الإيجابية، هى التي يجب أن تسود بين الزملاء لأن الهدف دائمًا واحد ويخدم السينما المصرية.

من جانبه، أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، أن حفل الافتتاح، سيكون مبهرًا في كل شيء، لافتًا إلى حرصه على اكتشاف أماكن جديدة خارجية وجمالية داخل مصر لتنشيط السياحة ونجاح المهرجان، وهو ما يعطي بريقًا فعالًا، مشيرًا إلى أن دخول الفنانين المشاركين في حفل الافتتاح سيكون مختلفًا عن أية مشاركة في مهرجان آخر.



وأوضح رئيس الدورة الأولى للمهرجان، مشاركة 347 فيلمًا سينمائيًا من كل أنحاء العالم خلال فعاليات الدورة الأولى، 77 فيلمًا روائيًا لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 182 فيلمًا لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، 88 فيلمًا لمسابقة أفلام الطلبة، مشيرًا إلى أن جميع الأفلام لم تعرض ولم تشارك فى أى مهرجان بمصر، ومن إنتاج عامى 2022 - 2023.



عن المهرجان:



ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو.

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

تقام دورته الأولى في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.