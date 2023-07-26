الكشف الطبي على 1455 مواطنًا بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1455 حالة، وذلك خلال قافلة طبية وعلاجية بالمجان بقرية السلطان حسن، إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين فى أماكنهم، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (حياة كريمة)، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وتحت إشراف الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا.

ونفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بالمجان، بقرية السلطان حسن بمركز ومدينة أبو قرقاص، بمقر مدرسة السلطان حسن جنوب المحافظة، وأعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1455 حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن توزيع الحالات شمل 222 حالة جراحة، 355 حالة أطفال، 226 حالة باطنة، 58 حالة نساء، 89 أسنان، 216 حالة جلدية، 33 حالة تنظيم أسرة، 130 حالة رمد، 124 حالة أنف وأذن، إلى جانب عمل 137 تحاليل مختلفة، عمل حالة موجات صوتية، 6 حالات أشعة سينية، والكشف مبكر عن الضغط والسكر لــ66 مترددًا، وتم إجراء خلع أسنان لــ 9 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 20 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لــ 102 متردد، وتم استخدام 8 عيادات متنقلة.