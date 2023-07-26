المتهمون بالتخلص من سائق توك توك لسرقته: "أوهمنا بنقل منقولات"

اعترف أحد المتهمين باستدراج سائق توك توك لإحدى الشقق السكنية بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة، والتعدي عليه حتى الموت لسرقتة بمنطقة الوراق، خلال التحقيقات: "أنه تم الاتفاق فيما بينهم على استدراج المجني عليه حال قيادته مركبة "التوك توك"، ووضعوا خطة بإيهامه برغبتهم في نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة".

وأشار: "بالفعل حضر معه المجني عليه، وعقب وصولهما قام أحد المتهمين بالتعدي عليه بالضرب مما أدي إلى مصرعه، واستوليا على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول وقاما بإعطائها للمتهم الثالث".

وأضاف المتهم: أنهم عقدوا العزم علي بيع التوكتوك وتقسيم قيمته فيما بينهم، كما اتفقوا على التخلص من الجثة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغ بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية داخل إحدى الشقق السكنية.



وأسفرت جهود فريق البحث بمديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.