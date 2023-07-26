ندوة عن نبذ العنف ضد المرأة بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ ندوة دينية عن ضرورة نبذ العنف ضد المرأة، بمركز شباب عزب التل بديرمواس، وشارك بفاعليات الندوة شباب وأعضاء و رواد المركز.

وحاضر الندوة التوعوية الشيخ علي احمد علي "إمام و خطيب و مدرس" بالأوقاف، وبحضور مدير المركز، ومشرف النشاط، العاملين بمركز شباب عزب التل، وتناولت الندوة عدة محاور شملت العنف الأسرى، الإيذاء البدني، الحرمان من الميراث، المساواة وتكافؤ الفرص، ختان الإناث.

وتحدث المحاضر، عن المجهودات المبذولة من قبل الدولة المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل اشكاله، ودور رجال الدين في تصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة ضد المرأة، مع التأكيد علي حقوق المرأة، والإشارة إلى الشراكة بين الرجل والمرأة، والقائمة علي الإحترام، والذي يؤدي إلى أسرة ومجتمع يتسمان بالإستقرار.

وعن تعريف العنف ضد المرأة تحدث المحاضر موضحا ، أن العنف ضد المرأة على أنه أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الإعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة».

واضاف ان العنف المعنوي ضد المرأة، يشمل العنف النفسي والعنف اللفظي، والذي يهدف للحط من قيمة المرأة بإشعارها أنها سيئة ، ويكون بسبها أو شتمها أو لعنها أو الصراخ عليها، أو مناداتها بأسماء حقيرة، أو نعتها بألفاظ بذيئة، أو السخرية منها أمام الآخرين ، وإبداء عدم الإحترام والتقدير لها، أو تعييرها بصفة فيها أو بأهلها، أو التعرض لها بالمساومة، مما يزعزع ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بأنها منبوذة، ويعد من أشد أنواع العنف خطرا على الصحة النفسية للمرأة.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة و إشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، متابعة و إشراف عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.