المنيا تنظم ندوة تثقيفية عن البطالة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب الرحمانية ، ندوة تثقيفية عن البطالة ، وشارك بالندوة عدد كبير من أعضاء و رواد المركز ، و حاضر في الندوة محمد صلاح " معلم خبير دراسات اجتماعية بالتربية و التعليم، وذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر يوليو 2023.

وفي إطار توجيهات مديرية الشباب والرياضة، بتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية ، حيث تحدث المحاضر خلال الندوة عن مفهوم البطالة، والأسباب التي تؤدي إلى وجود ظاهرة البطالة، وزيادة العمالة و قلة فرص العمل، ودور الدولة في الحد من ظاهرة البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وفتح مجالات سوق العمل الحر امام الشباب، والعمل علي تنمية الموارد البشرية ، والإستفادة منها في كافة المجالات، وكذلك دعم وتشجيع القطاع الخاص، وتسهيل إقامة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل و القضاء علي ظاهرة البطالة، وعقب الندوة تم فتح باب الرد على تساؤلات المشاركين من حيث كيفية البدء في عمل مشروعات صغيرة برعاية الدولة المصرية، وكذلك ماهية ونوع المشروعات التي يمكن الموافقة عليها ، والتي تشمل مشروعات ( السباكة – النجارة – الحياكة – بقالة ).

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس