رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات المستقبل

عقد مركز دراسات المستقبل بالجامعة، اجتماعا، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المركز، والذي يضم في عضويته الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب مدير المركز، الدكتور محمد عبد العظيم طلب الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد عبد الحميد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبده الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور عاطف السيد حسانين الأستاذ المساعد بكلية الهندسة ، والدكتورة دعاء فاروق هاشم الأستاذ المساعد بكلية الآداب ، والدكتور خالد طلبة المدرس بكلية الآداب، والدكتور محمد نادي أبو زيد المدرس بكلية التجارة ، كما شهد الاجتماع حضور الكادر الإداري للمركز.

وخلال اجتماع المجلس، رحب رئيس جامعة أسيوط بأعضاء المجلس، مؤكداً تنوع التخصصات العلمية لأعضاء المجلس على نحو يغطى كثيراً من التخصصات المعنية بنشاط المركز ، مشيداً بمكانة المركز وتاريخه العريق، والذى يُعد من أوائل المراكز التي أنشئت في الجامعة، ويمثل تجربة مضيئة ومميزة لجامعة أسيوط، وانفراداً لها على مستوى جامعات الصعيد وقت إنشائه، مشيراً إلى أن المركز كان له السبق في تناول كثير من القضايا، والموضوعات المهمة على الصعيد المحلي والدولي ، والتنبؤ بحدوث بعض المشكلات الخطيرة قبل سنوات من وقوعها، موجهاً بالتوسع في إجراء الدراسات المستقبلية؛ لرسم الخطط التي يجب اتباعها في المجالات التنموية المختلفة، متمنياً لأعضاء مجلس إدارة المركز التوفيق والسداد فى خدمة المركز ، والارتقاء بنشاطه على نحو فاعل ومثمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى، على أهمية مركز دراسات المستقبل بالجامعة، والمعني بإجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالسياسات العامة فى مجالات التنمية، وطرح أطر وسياسات؛ لمواجهة المشكلات المجتمعية، وكذلك القضايا السياسية ، والاقتصادية على المستويين المحلي، والإقليمي مثل : دور المجتمع المدني في التنمية والإصلاح السياسي، ومشكلات المياه، والصراعات الدولية، والمخاطر التي تواجه المنطقة العربية، وذلك بمشاركة نخبة من الزعماء والمسئولين الحكوميين من مصر، ومختلف الدول العربية.

وقال الدكتور محمد العدوى، أن أعضاء مجلس الإدارة عقدوا جلسات تشاورية؛ لوضع تصور لنشاط المركز في الفترة المقبلة، وتضمن اقتراح عدد من الندوات والمؤتمرات التي تتناول أهم القضايا الراهنة، والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والوطن العربي، إلى جانب طرح عدد من البرامج التدريبية، بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية، والوطنية، وكذلك تدشين عدد من البرامج الخاصة بالتحول الرقمي، والحوكمة، ومكافحة الفساد؛ من أجل دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية، وكذلك إعادة إصدار المجلة البحثية الصادرة عن المركز، والتي تقدم بصفة دورية أهم الدراسات والأبحاث العلمية في مختلف التخصصات، وتتناول مختلف القضايا، والموضوعات البينية والبيئية فى مصر، والوطن العربى