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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن "السيول والعواصف ومخاطرها" بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بملوي جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب اتقا ، ندوة عن السيول والعواصف ومخاطرها ، وشارك  بالندوة  لفيف من طلائع وأعضاء المركز، وذلك ضمن الأنشطة التوعوية والتثقيفية والتي تنتهجها مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

 وألقى الندوة محمد فاروق مدير مدرسة الجهاد تعليم اساسي بالسواهجة ، والذي نوه عن مخاطر السيول والعواصف ، والتي تتنبأ دائما بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، وتقوم الدولة المصرية بحزمة من الإجراءات الإحترازية ، مثل تطهير مخرات السيول والتأكد من سلامتها ، وكذلك تشكيل غرف عمليات لمتابعة الوضع لحظة بلحظة؛ لفتح الطرق وسحب المياه لخلق سيولة مرورية للمارة والمركبات.

 وعقب  الندوة  قام المحاضر بطرح بعض الأسئلة على الأعضاء المشاركين ، حيث سيطر على الندوة روح التركيز والتحدى على الإجابة على بعض الاسئلة، وفي سياق متصل ، شهد مركز شباب البياضية  تنفيذ المسابقة الدينية فى الكتاب المقدس ، وشارك فى المسابقة عددمن  اعضاء المركز ، وتم تكريم الفائزين بالمراكز الاولى. 

وشهد مركز شباب إدارة الشباب والرياضة بملوي ، تنفيذ مسابقة ثقافية عن ثورة  ٢٣يوليو ، وتضمنت ورقة الأسئلة شقين ، الشق الأول مكون من 5 اسئلة، ( صح ام خطأ ) ، والشق الثانى أختر الإجابة الصحيحة من 5 اسئلة ايضا ، وقد شارك في المسابقة 40 عضوا من أعضاء المركز ، وقد فاز فى المسابقة 10 أعضاء تم توزيع الجوائز عليهم.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم .

الجريدة الورقية