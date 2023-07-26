ندوة عن "السيول والعواصف ومخاطرها" بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بملوي جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب اتقا ، ندوة عن السيول والعواصف ومخاطرها ، وشارك بالندوة لفيف من طلائع وأعضاء المركز، وذلك ضمن الأنشطة التوعوية والتثقيفية والتي تنتهجها مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

وألقى الندوة محمد فاروق مدير مدرسة الجهاد تعليم اساسي بالسواهجة ، والذي نوه عن مخاطر السيول والعواصف ، والتي تتنبأ دائما بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، وتقوم الدولة المصرية بحزمة من الإجراءات الإحترازية ، مثل تطهير مخرات السيول والتأكد من سلامتها ، وكذلك تشكيل غرف عمليات لمتابعة الوضع لحظة بلحظة؛ لفتح الطرق وسحب المياه لخلق سيولة مرورية للمارة والمركبات.

وعقب الندوة قام المحاضر بطرح بعض الأسئلة على الأعضاء المشاركين ، حيث سيطر على الندوة روح التركيز والتحدى على الإجابة على بعض الاسئلة، وفي سياق متصل ، شهد مركز شباب البياضية تنفيذ المسابقة الدينية فى الكتاب المقدس ، وشارك فى المسابقة عددمن اعضاء المركز ، وتم تكريم الفائزين بالمراكز الاولى.

وشهد مركز شباب إدارة الشباب والرياضة بملوي ، تنفيذ مسابقة ثقافية عن ثورة ٢٣يوليو ، وتضمنت ورقة الأسئلة شقين ، الشق الأول مكون من 5 اسئلة، ( صح ام خطأ ) ، والشق الثانى أختر الإجابة الصحيحة من 5 اسئلة ايضا ، وقد شارك في المسابقة 40 عضوا من أعضاء المركز ، وقد فاز فى المسابقة 10 أعضاء تم توزيع الجوائز عليهم.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم .