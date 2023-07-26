أول تعليق من زياد السيسي بعد الفوز بالميدالية البرونزية

عبر زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمبارزة المقامة في مدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة ما بين 22 وحتى 31 من يوليو الجاري.

وقال زياد السيسي عقب الفوز بالميدالية البرونزية :"أهدي الميدالية لوالدي رحمه الله، كان حلمه أن أحرز ميدالية في الاولمبياد وميدالية في بطولة العالم وحققت جزء من هدفنا وبإذن الله سأحقق الحلم الكبير بتحقيق ميدالية أولمبية".

وأضاف:"تواجد زوجتي نوران جوهر معي ودعمها لي، اعطاني حافزا من أجل تحقيق الميدالية ولا انسى أيضا دعم والدتي التي كانت السبب لدخولي لعبة السلاح ووقفت دائما بجانبي في أصعب الأوقات".

ووجه السيسي الشكر لكل مدربيه وكل من ساهم في هذا الإنجاز قائلًا: "اشكر كابتن جمال عبد اللطيف الذي علمني الكثير وأيضا أشكر فريقي وكافة اللاعبين في المنتخب وكل الناس الذين يدعموني وكان تشجيعهم لي خلال المباريات دافعًا للفوز".

وأكمل :"أشكر الاتحاد المصري وعلى رأسه الكابتن عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد على كل الدعم، علاقتي به قوية جدا وعندما يشجعني كأنه يشجع ابنه ودائما يحرص على مصافحتي بعد كل مباراة، وجوده في البطولة يصنع الفارق و يحفزنا للفوز".

وأردف :"بعدما حققت الفوز على بطل إيطاليا قال لي عبدالمنعم الحسيني وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وذلك لأن العام الماضي تعرضت للظلم في مباراة شبيهة وكانت مع نفس الحكم الذي أدار مباراة الأمس واحتسب وقتها اللمسة الذهبية لصالح اللاعب الإيطالي ولكن هذا العام تكرر الموقف واحتسب النقطة لصالحي وفي أرض إيطاليا".

وتابع:"اشكر كل المصريين لدعواتهم وتشجيعهم لي ودائما أقول أن الشعب المصري أفضل وأطيب شعب في العالم".

وأكمل:"اتوجه بخالص شكري لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على دعهم الدائم لي في كافة البطولات".

وأختتم قائلا:"جاءت بعض الفترات كنت أفكر في الاعتزال ولكن أعود دائما من جديد وسأسعى لتحقيق حلم والدي وحصد ميدالية أولمبية".

واستطاع زياد السيسي التتويج بالميدالية البرونزية في النسخة الجارية من بطولة العالم للسلاح بمدينة ميلانو الإيطالية عقب خسارته أمام الجورجي ساندرو بازادي المصنف الأول عالميًا بنتيجة 15–14 “اللمسة الذهبية” في نصف نهائي قوي.

وتعد ميدالية زياد السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح.