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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار في العملة بمصر القديمة

حبس
حبس

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس شخصين، متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في منطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي  اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم.

 

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تجديد حبس المتهمة بتزوير الشهادات المعتمدة بالقاهرة

وعثر بحوزة المتهمين على (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى 

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

 

 وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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