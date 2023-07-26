استرداد 307 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بالمنيا

استكمالًا لجهود الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، فى حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمتابعة مستمرة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك ضمن حملات المرحلة الثالثة للموجة 21، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ففى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا، تم إسترداد 300 فدان أملاك دولة منها، 100 فدان بالظهير الصحراوى الغربى بقرية حلوة، و200 فدان بالظهير الصحراوى الشرقى بقرية الشيخ حسن بمجلس قروى أبوعزيز، بالإضافة، إلى إزالة 20 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرى، إبوان، ومطاى البلد، وبردنوها.



وتمكنت الحملة بمدينة سمالوط شمال المحافظة، من استرداد 7 أفدنة وإزالة حالة تعد بالبناء على أملاك دولة بقرية العزيمة، إلى جانب إزالة 10 حالات تعدِِ على أرض زراعية فى المهد بقريتى، منقطين، و قلوصنا، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة، من إزالة 8 حالات تعدِِ فى المهد خارج الحيز العمرانى.

فى مركز ديرمواس تم إزالة حالتى تعد على الأرض الزراعية خارج الزمام فى المهد بقرية دلجا، إلى جانب حالتى تعد بالبناء المخالف بحى غرب مدينة المنيا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، ٢٢ حالة تعدِِ منها، ١٢ حالة بأحياء المدينة وقرى بنى على وصندفا.