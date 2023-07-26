أحمد الزواوي يهدد فيفي عبده بالسحر ومعالج روحاني يفسد خطته| ما القصة؟؟

أثار المنتج أحمد الزواوي جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الصادمة حول اتجاهه للسحر لأذية النجمة فيفي عبده لاسترداد حقه منها الذي لم يحصل عليه منذ عام 2017.

الفنانة فيفي عبده

بعد تهديد أحمد الزواوي لفيفي عبده بالسحر| معالج روحاني يتوّعد بالشفاء العاجل:

حل المنتج أحمد الزواوي ضيفًا ببرنامج "قعدة ستات" المذاع عبر قناة ألفا، والتي تقدمه الإعلامية مروة صبري، وكشف أنه اتجه للسحر لأذية فيفي عبده لاسترداد حقوقه منها قائلًا: "في ناس بتقتل وأنا مقتلتش، أنا بتعامل بالقانون الإلهي.. الجزاء من جنس العمل، وعجزتها زي ما عجزتني وفي أجزاء بجسمها مبتتحركش".

أضاف الزواوي: "ربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.. وأنا طلبت حقي بالقانون والأصول، وبعدها أذيتها زي ما أذتني، ولو طولتها هموتها".

في مداخلة هاتفية لمتصل يدعى "أحمد"، توعد بعلاج فيفي عبده وفك السحر الذي أعده الزواوي، قائلًا: "يا أستاذ أحمد إحنا متشكرين جدًا عرفنا سبب التعب بتاع مدام فيفي، واحنا هنحل الموضوع ومتشكرين جدًّا ليك إن إنت عرفتنا هي تعبانة من إيه.. إحنا هنساعدها طالما هو بيقول إن هو عاملها عمل إنها تتعب بسبب الفلوس، فخلاص تمام شكرًا إحنا هنساعدها".

عرّف أحمد "المتصل" نفسه بأنه يقوم بفك الأعمال قائلًا: "أنا بفك بس بفضل الله.. أنا معالج روحاني بالقرآن.. مش مؤذي يعني وهخلي مدام فيفي تتصل بيك بعد ما تخف وهحصنها كمان.. أنا بقول إن بقدرة الله عز وجل فيفي عبده بكرة هتكون ماشية على رجليها".

المنتج أحمد الزواوي

ورد عليه المنتج أحمد الزواوي قائلًا: "نتمنى لها الشفاء على إيد أي حد".

ليتابع المتصل حديثه: "هو كل واحد ليه فلوس عند حد يعمله عمل عشان يرجع له فلوسه؟ هو مفيش طرق قانونية؟ هو ده المنطق؟".

ليقاطعه "الزواوي" قائلًا: "طالما مش عارف أجيب حقي بالقانون والعرف يبقى أعمل أي حاجة بقى".

استكمل المتصل حديثه: "خلاص أنا هعملك عمل بالمرض النهاردة"، ليرد عليه الزواوي: "مفيش مشكلة خالص الحمد لله محصنين.. مفيش حد على وش الأرض يجرؤ يعمل معايا حاجة وده بفضل من عند ربنا.. ربنا يوهبكوا زينا".

وفي مداخلة هاتفية لأحمد الزواوي ببرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد علي قال: "في طرق احنا بنستعملها في حالة يبقي فيه حق لينا عند حد مش عارفين نجيبه بالقانون ولا بالأصول".

استكمل: "والموضوع مالوش علاقة بالسحر بل الفلك ومش أي حد يقدر يعمل الكلام ده وحاولت أخذ حقي بشتى الطرق ومعرفتش والنقابة معرفتش تجيب لي حقي، حتى الوسطاء اللي تدخلوا معرفوش يجيبولي حقي وكان لازم ألجأ لحاجة بقى نسميها قرصة ودن".