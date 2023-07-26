نصف مليون تهدد حياة فيفي عبده.. أحمد الزواوي يتجه للسحر لأخذ حقه

في حوار ناري مع المنتج أحمد الزواوي خلال استضافته في برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر قناة ألفا، والتي تقدمه الإعلامية مروة صبري، صدم الزواوي المشاهدين بتصريحاته النارية عن الفنانة فيفي عبده وتهديدها بالقتل.

أحمد الزواوي

أحمد الزواوي يتجه للسحر لأذية فيفي عبده ويهددها بالقتل

كشف المنتج أحمد الزواوي في لقائه أن فيفي عبده لم تعطيه جميع مستحقاته، قائلًا: " لو افترضنا أن النص مليون جنيه بتوعي في 2017 كانوا كل ما أملك وتحويشة العمر.. يبقى مش ضيعت مستقبلي؟ "، وأضاف: " ربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.. وأنا طلبت حقي بالقانون والأصول، وبعدها أذيتها زي ما أذتني، ولو طولتها هموتها ".

وإدعى أنه سبب نجاح فيفي عبده قائلًا: " والله العظيم أنا سبب اللي فيفي عبده فيه، ولا أخشى في الله لومة لائم.. ولا أخاف من حد نهائي لا بشر ولا غير بشر، إلا ربنا فقط ".

وتوعد المنتج أحمد الزواوي لفيفي عبده على الهواء قائلًا: "في ناس بتقتل وأنا مقتلتش، أنا بتعامل بالقانون الإلهي.. الجزاء من جنس العمل، وعجزتها زي ما عجزتني وفي أجزاء بجسمها مبتتحركش ".

فيفي عبده

وأضاف: "فيه متخصصين بيعملوا الكلام ده وكان ليا فلوس دفعة تعاقد على بطولة فيلم كانت 60 ألف جنيه في 2017 وبعد محاولات حاولت أخد فلوسي منها بقيمتها النهاردة والمبلغ مش هيفرق معاها في حاجة لكن هي رافضة تدفعه".

واستكمل أحمد الزواوي قائلًا: "علني بقولها لو مرجعتش فلوسي متزعلش.. وربنا اللي أعلم هعمل إيه فيها وكله بأمر ربنا وميشغلنيش الجمهور في شيء لا هو بيأكلني ولا بيشربني"، موضحًا أنه لا يطلب شيء غير حقه ولم يطلب تعويض حتى.

واعتزم الزواوي أنه قاب باللجوء لما أسماه "علم الفلك"، لإيذاء الفنانة فيفي عبده محاولًا الحصول على أمواله بطرق السحر، وأضاف: "فيفي عبده محدش هيحس باللي فيها إلا هي، وهي عارفة جالها إزاي.. يعني هي تروح تتكرم في لبنان وهي واكلة حق الناس؟ أنا أسيبها برضو تتكرم؟ ده عدل ربنا بيقول كده؟ يعني الشكل اللي بتديه للناس وهي واكلة الناس؟ لترد عليه الإعلامية مروة صبري قائلة: عدل ربنا مقالش إننا نأذي بعض، وليه محاولتش تتواصل معاها بطريقة تانية؟، يعني أنت من 2017 معرفتش تكلمها في التليفون؟".

وتابعت مروة صبري مناشدة الفنانة فيفي عبده، قائلة: رجاء من الفنانة فيفي عبده تردي على المنتج أحمد الزواوي، اللي بيقول أنه هو عنده قوة خارقة وأذاكي ولسة هيأذيكي تاني، وعملك عمل، رجاء اطلعي ردي.