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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الجودو يصل مدغشقر للمشاركة في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين

منتخب الجودو
منتخب الجودو

اكتمل اليوم الأربعاء، وصول لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للجودو  إلى مدغشقر، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للشباب والناشئين، المقرر انطلاق منافساتها يوم 27 يوليو الجاري.

وتضم قائمة المنتخب كل من

قائمة منتخب الشباب
اللاعبين
يسري سامي (60 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – ياسين وليد (73 كجم) – زياد الدالي (81 كجم) – علي عبد العال (81 كجم) – عمر الرملي (90 كجم) – هادي حسين (100 كجم) – عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – كريم إبراهيم (فوق 100 كجم.)

اللاعبات
فاطمة محمد (48 كجم) – سهيلة الزين (52 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – تسنيم رشدي (57 كجم) – فاطمة غانم (63 كجم) – فريدة مجدي (70 كجم) – آية جاب الله (78 كجم) – فرح شرف (فوق 78 كجم).

قائمة منتخب الناشئين

اللاعبين
مؤمن علي (50 كجم) – ياسين صبرة (55 كجم) – هاني رزق (60 كجم) – محمد رمضان (60 كجم) – يوسف الكسار (66 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – أحمد طلبة (81 كجم) – مصطفى الرملي (90 كجم) – عمر رفاعي ( فوق 90 كجم).

اللاعبات
أروى عاشور (44 كجم) – فاطمة محمد (48 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – رقية يوسف (57 كجم) – بشرى إدريس (63 كجم) – سجدة غنيم (63 كجم) – جنى إبراهيم (70 كجم) – مريم حسن (فوق 70 كجم).

يترأس عمرو مكرم عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو بعثة منتخب الشباب، فيما يتولى أحمد صبرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين خلال مشاركتهم في البطولة الأفريقية.

وتشهد منافسات البطولة الأفريقية للشباب مشاركة 17 منتخبا بإجمالي 138 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 75 لاعبا و63 لاعبة، فيما يشارك في بطولة أفريقيا للناشئين 18 منتخب بإجمالي 118 لاعبا ولاعبة بواقع 62 لاعبا و57 لاعبة.

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