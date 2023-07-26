غداً.. غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات الأطباء

أعلنت اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أنه غداً الخميس، أخر يوم لتقديم التنازلات بين المرشحين للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات، أنه حتي الان قد تنازل 83 طبيب عن 96 مقعد، مشيرة إلى أنه يمكن للمرشحين تقديم التنازلات فى مواعيد العمل الرسمية، ويتم تقديمها شخصيا أو بتوكيل رسمى في الشهر العقارى.

ولفتت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات، سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023، علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.



