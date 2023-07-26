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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تخسر3 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

خسر  رأس المال السوقي للأسهم 3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.169.6 تريليون جنيه

 هبط مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوي17396نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.8%  ليغلق عند مستوى3457  نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2%   ليغلق عند مستوى 5114 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات  المصرية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم  60 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.1 مليار جنيه .

 

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