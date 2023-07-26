البورصة تخسر3 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.169.6 تريليون جنيه

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوي17396نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى3457 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5114 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 60 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.1 مليار جنيه .