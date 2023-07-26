خسائر بـ" بافاريا مصر" بسبب  تقليد منتجاتها 

تسبب تقليد منتجات بافاريا مصر فى إلحاق خسائر مالية كبيره بها، مما إضطر الشركة إلى ملاحقة الغشاشين لمنتجاتها قضائيا لحفظ حقوقها المادية والمعنويه.

وعلمت " الوفد "، أن رئيس مجلس إدارة المجموعه الدكتور نادر رياض، قام بإعطاء تعليمات صارمه لإدارات الجوده، والمبيعات والمدراء بكل الفروع بمعرفة الأماكن والتجار الغشاشين الذين يقومون بتقليد منتجات بافاريا التى تقل جودتها كثيرا عن منتجات الشركه الاصليه وتتلقى الشركه شكاوى من جمهور المستهلكين بسببها إعتقادا منهم أن هذه منتجات بافاريا الاصليه.

وأكد نادر رياض، على أن منتجات بافاريا تخضع لأعلى معايير الجوده والسلامه خاصة إنها من أولى الشركات التى تأسست فى ظل قانون الإستثمار كشركة توصيه بسيطه مستقله عام 1971 ،وفى عام 1982 تم تحويل الشكل القانونى للشركه إلى شركه مساهمه ، وزاد رأس مال الشركه عشرة اضعاف رأس المال الاصلى ،وفى عام 1999 أصبحت بافاريا ألمانيا جزء من بافاريا مصر ليكون هناك إندماج كامل وتكامل فى الإمكانيات الانتاجيه للشركه مع تبادل للخب آت التقنيه ،وحققت المجموعه نموا كبيرا على مستوى الإنتاج والجوده ،وعلى مستوى التقنيه المتقدمه للغايه فى تقديم حلول الوقايه للحرائق وأنظمة الإطفاء بهدف حماية الأرواح والممتلكات.