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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يجس نبض دي خيا بشأن الرحيل للبافاري

دي خيا
دي خيا

يعمل نادي بايرن ميونخ على التوقيع مع حارس مرمى جديد، بعد اقتراب رحيل السويسري يان سومير من الفريق البافاري، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأرتبط سومير بنادي إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الحالي.

وباب سومير قريبا من الرحيل عن بايرن ميونخ إلى إنتر ميلان، لتعويض رحيل الحارس الكاميروني أندريه أونانا الذي انتقل لمانشستر يونايتد وترك النيراتزوري.

وضع بايرن ميونخ الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، على راداره من أجل ضمه في الميركاتو.

ويعمل بايرن ميونخ على ضم حارس، على رأسهم دافيد دي خيا، الذي رحل عن الشياطين الحمر.

ويستعد النادي البافاري، لبدء اتصالاته مع محيط دي خيا في أقرب فرصة لمعرفة موقفه من الرحيل إلى الدوري الألماني.

ويملك بايرن ميونخ حارسه المميز نوير لكنه مازال يعاني من الإصابة، ولن يكون مانويل نوير قادرًا على البدء في الموسم الجديد.
 

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