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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسامة منير لـ وزير الكهرباء: الدنيا خربانة

أسامة منير
أسامة منير

أعرب الإعلامي أسامة منير عن إستيائه من جدول إنقطاع الكهرباء في بث مباشر عبر صفحته الرسمية عبر الموقع الأكثر تداولًا "فيسبوك"، ليوجه رسالة قوية لوزير الكهرباء.

 

أسامة منير

وقال أسامة منير في البث المباشر: "آسف إني بصورلكم في الضلمة لأني معنديش كهرباء في المكتب، الكهرباء قطعت، وعايز أسأل الامتحان اللي نزلتهولنا وزارة الكهربا بورقة المواعيد، دا معناه أيه، دي حاجة ما خدنهاش في المنهج هنجاوب عليها أزاي".

 

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إرشادات ضرورية لكيفية التصرف حال انقطاع الكهرباء داخل المصعد

وأضاف أسامة منير "بما أن المنهج كان صعب أوي للدرجة دي، عايز أسأل حضراتكم وممكن تجاوبوني، هي من إلا عشرة إلى و10 هتقطع، ولا من إلا عشرة هتقطع ساعة، أو و10 هتقطع ساعة، أو من إلا عشرة حتي و10، أو أي وقت هتقطع ساعة، طيب من إلا عشرة حتي وعشرة أي ساعة.. يعني الصبح الظهر أو بالليل".

 

وعبر أسامة منير عن حزنه بسبب انقطاع الكهرباء قائلًا: " أحنا حالنا واقف، عندي حاجات مش عارف أصورها، حاجة تحزن، دي أشغال وشركات والدنيا خربانة".

 

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نصائح ضرورية للحفاظ على الأجهزة من التلف عند انقطاع الكهرباء

وأضاف: "أنا النهاردة مينفعش أبقى عايش بالشكل دا، وعندي سؤال (هو انقطاع الكهرباء بقى رسمي؟) أول مرة في حياتنا نشوف انقطاع الكهرباء بقى معتمد بجدول، هو أحنا وصلنا للجدول وصلنا لأن يكون انقطاع الكهرباء بجدول رسمي!".

 

أسامة منير

وتابع منير "حاجة تانية: المستشفيات اللي فيها عمليات جراحية، والناس اللي علي أجهزة تنفس صناعي، والناس اللي في العناية المركزة، والأطفال المولودة وكبار السن، هنعمل فيهم أيه.. دي مصيبة في حد ذاتها!".

 

وقال أسامة منير: "الحمد لله طبعًا ونشكر ربنا، إن حفلة الأستاذ تامر حسني والاستاذ عمرو دياب لم ينقطع فيهم الكهرباء، لأن لو انقطعت الكهرباء في الحفلتين كان حدث تحرشات، وكانت بقيت مجازر في الحفلة".

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