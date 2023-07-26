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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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3 آلاف جندي لفض حرب عصابات داخل سجن (شاهد)

سجن في الإكوادور
سجن في الإكوادور

دارت معركة دامية بين عصابات داخل سجن في الإكوادور تتطلب جيشًا من 3 آلاف جندي لفضها، فيما عثرت القوة العسكرية على عشرات الجثامين وبنادق ومسدسات وذخائر. 

 

حرب عصابات داخل سجن في الإكوادور:

 

يخضع سجن عصابات الإكوادور، إلى حراسة شديدة، دارت بداخلة حرب دامية تطلبت اقتحام 2700 جندي وضابط شرطة مجهزين بالعدة والعتاد العسكري، حتى يتمكنوا من السيطرة على 3 زنزانات فيه. 

 

 اندلعت مجددًا مواجهات بين عصابات متنافسة داخل السجن، وقع على إثرها 33 قتيلًا، بينهم جثة سجين مقطوعة الرأس، إضافة لإصابة العشرات بجروح . 

 

 صادرت شرطة الإكوادور، بنادق ومسدسات وذخيرة، وتتكرر أعمال الشغب في سجون الإكوادور، ومعظم السجناء أفراد تابعون لعصابات تتاجر بالمخدرات، وقتل نحو 316 سجينًا بسببها خلال العام الماضي. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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