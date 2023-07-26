مطرقة العدالة تنتفض.. القصاص ينتظر مُغتصب فتاة بالجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، إحالة أوراق المتهم "مؤمن.أ" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وذلك لاتهامه بمضاجعة فتاة دون رضاها وفض بكارتها فى دائرة قسم شرطة الجيزة.

دفاع المتهم، صرح بأنه دفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي، وتناقض أقوال المجنى عليها عما ورد فى تقرير الطب الشرعي، وعدم توافر أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، كما دفع بعدم معقولية الواقعة وتصور حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 18404 لسنة 2022 جنايات الجيزة إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة المتهم «مؤمن.ا» محبوسا، لأنه في غضون يومي 5 و6 ديسمبر الماضى بدائرة قسم شرطة الجيزة واقع المجنى عليها «أ.أ» بغير رضاها، حيث اقتحم مسكنها، وما أن ظفر بها حسر عنها ملابسها وأشهر في وجهها سلاحا أبيضاً “مطواة” وهددها بإلحاق الأذى بها، وتعدى عليها بالضرب، وضاجعها دون رضاها حتى فاضت بكارتها، واستمر فى مواقعتها حتى صباح اليوم التالي.

كما أكد أمر الإحالة أن المتهم احتجز المجني عليها دون وجه وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض، بأن اقتحم مسكنها، وأغلق الأبواب والمنافذ مانعاً إياها من مبارحة المكان مهدداً بسلاح أبيض، مرتكبا جريمته محل الاتهام الأول، على النحو المبين بالتحقيقات.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة إحراز جوهر الحشيش في مدينة نصر.

وشمل الحكم تغريم المُتهم 100 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، مع إلزامه بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل فهد بودي، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمُتهم إسلام.س إنه في يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وقد أحيل المُتهم للمحكمة لمُحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين في أمر الإحالة.

وقالت المحكمة في نص حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال مرور المُلازم أول علي محمد علي ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم إسلام.س بالطريق العام مُحرزًا جوهر الحشيش المُخدر.

وبضبط وتفتيش المُتم عثر معه على قطعة لذات الجوهر المُخدر أحرزها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المُتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة المُلازم أول علي محمد علي قاسم ضابط مباحث قسم ثالث مدينة نصر بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.