أبطال نادي الزهور يتألقون في بطولة كأس الاتحاد الدولي لكرة السرعة
تألق لاعبو نادي الزهور لكرة السرعة في بطولة كأس الاتحاد الدولي التي اقيمت مؤخرًا باستاد القاهرة الدولي والتي أقيمت في منافسات العمومي و -21 سنة و -17 سنة.
واستطاع أبطال الزهور حصد 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات وبرونزيتين.
وتفاصيل الميداليات كالتالي:
حصد لاعبو الزهور 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية في منافسات السولو .
فازت بالميدالية الذهبية حبيبة سامح محمد في مرحلة 21 سنة.
وتوج بالميداليتين الفضيتين عمر نجاح المطراوي (عمومي رجال)، وسيف إيهاب وحيد (-17 سنة).
فيما احرز الميدالية البرونزية محمد نجاح (عمومي رجال).
وحقق الزهور 6 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية في منافسات الفردي، جاءت تفاصيلهم كالتالي:
فاز بالميداليتين الذهبيتين عمر نجاح المطراوي (عمومي رجال)، وسيف ايهاب وحيد (17 سنة بنين).
وحقق الميداليات الفضية كلا من: حبيبة أحمد سعيد (عمومي سيدات)، وحبيبة سامح محمد (17 سنة بنات)، ومحمد أسامة عبد الله (عمومي رجال).
فيما توج بالميدالية البرونزية محمد نجاح المطراوي (عمومي رجال).
ويقود الفريق فنيًا: محمد نجاح القطراوي المستشار الفني للعبة، وعمر جمال عبد الناصر القائم بأعمال المدير الفني، ومدرب الفريق الأول محمد أسامة.