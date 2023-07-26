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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الكوري الشمالي تعزيز التعاون

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره الكوري الشمالي كانج سون نام، تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الوزارتين في البلدين.

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وقال شويجو  في بيان للوزارة اليوم الأربعاء أوردته قناة (روسيا اليوم)"لقد قبلت بامتنان دعوتكم لزيارة بيونغ يانغ"، مشيدًا بما تم التعرف عليه من الأشياء المثيرة للاهتمام حول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وثقافتها وتقاليدها ومعالمها.

 

وأشار إلى التفاعل بين البلدين في فترة ما بعد الحرب، ومساهمة زيارات السفن الحربية والزيارات الرسمية وتبادل الوفود على مستوى العمل وتدريب الأفراد في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية شريك مهم لروسيا

وأكد أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية شريك مهم لروسيا، معربا عن عزمه تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات.

 

ويزور وزير الدفاع الروسي كوريا الشمالية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى خلال الفترة (25 - 27) يوليو الجاري، لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953 بدعم أساسي من موسكو.

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