عاجل
غداً.. غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات الأطباء رئاسة النيجر: الرئيس وعائلته بخير.. وعناصر من الحرس الوطني انخرطت عن مسارها
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رحاب موسى: القمة الروسية الإفريقية هدفها التصدي للتحديات المشتركة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن القمة الروسية الإفريقية المقرر انطلاقها غدًا الخميس ، في بطرسبرج الروسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها إلى مستوى جيد، علاوة على تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل.

txt

وكيل مجلس النواب يلتقي نائب رئيس وزراء فيتنام

txt

رئيس النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن هذه القمة هي الثانية من نوعها بعد قمة سوتشي الأخيرة في أكتوبر 2019، تحت شعار من أجل السلام والأمن والتنمية، مشيرة إلى أنه القمة ستشهد تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا.

 تعزيز التشاور بين الجانبين الإفريقي والروسي

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذه القمة ستعمل على تعزيز التشاور بين الجانبين الإفريقي والروسي حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن اللقاء بين الرئيسين بوتين والسيسي تأكيد على حرص البلدين لدعم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن القمة ستنتهي بتقديم حلول لمشاكل الغذاء للدول الإفريقية، علاوة على زيادة حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الإفريقية

مواد متعلقة

رئيس زراعة النواب يطمئن المصريين بشأن القمح والأرز

رئيس زراعة النواب يطمئن المصريين بشأن القمح والأرز

رئيس مجلس النواب يُهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

رياضة النواب تناقش طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بالدقهلية والبحيرة

الجريدة الورقية