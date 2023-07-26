وفاة طفلة غرقًا في ترعة ببني سويف

لقيت طفلة في الرابعة من عمرها حتفها غرقًا في مياه ترعة بعزبة محمد اغا التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف اليوم الأربعاء وجرى انتشال جثمانها ونقلها لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوفاة طفلة غرقًا في مياه ترعة ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طفلة في الرابعة من عمرها، داخل مياه ترعة بعزبة محمد اغا التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، والذي وجه بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثمان الطفلة ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام

وتبين أن الطفلة المتوفية تدعى " سجدة. خ. ر" 4 سنوات، وجرى نقلها إلى الوحدة الصحية بقرية دلاص في محاولة لاسعافها، حيث تبين من توقيع الكشف الطبي عليها مفارقتها للحياة، وجرى نقلها بواسطة سيارة اسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق، والتي طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، للوقوف على اسباب الحادث، كذلك تقرير مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة.

وانتقل قوة أمنية من مركز شرطة ناصر، يرافقها رجال المباحث إلى مكان الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، عقب توجه أهليتها بها إلى الوحدة الصحية بقرية دلاص ومنها إلى المشرحة.