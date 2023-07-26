"صحة المنيا" قافلة طبية لأهالي قرى ابوقرقاص

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 ، قافلة طبية علاجية بـقرية اسمنت بمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، على مدار يومين متتاليين 26 و27 من يوليو الجاري.

وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، (حياة كريمة) ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، لتقديم الخدمات الطبية .

من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود ، والتي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق محافظة المنيا.