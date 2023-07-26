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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"صحة المنيا" قافلة طبية لأهالي قرى ابوقرقاص

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءاً من اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 ،  قافلة طبية علاجية بـقرية اسمنت بمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، على مدار يومين متتاليين 26 و27 من يوليو الجاري.

وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، (حياة كريمة) ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها،  (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، لتقديم الخدمات الطبية .

من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود ، والتي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق محافظة المنيا.

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