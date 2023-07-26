تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (105884) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: (40922) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (1679) مخالفة السير بدون تراخيص، (28) مخالفة موقف عشوائي، (6) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك بتهمة إحراز جوهر الهيروين في مدينة نصر.

وشمل الحكم تغريم المُتهم 200 ألف جنيه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، مع إلزامه بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة محمد هشام وهدان، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 5 إبريل 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في ورود معلومات للرائد محمد أحمد إبراهيم مجلي مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

ومفاد المعلومات إحراز المُتهم محمد.ش للمواد المُخدرة، فانتقل لمحل تواجده بدائرة القسم وأبصره بالطريق العام ولرؤيته ألقى عدد 10 أكياس شفافة يحوي كل منهم جوهر الهيروين المُخدر أحرزهم في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً فقام بضبطه.