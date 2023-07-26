عاجل
غداً.. غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات الأطباء رئاسة النيجر: الرئيس وعائلته بخير.. وعناصر من الحرس الوطني انخرطت عن مسارها
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تموين المنيا .. ضبط 85 مخالفة في حملات على أصحاب المخابز البلدية

الحملات التموينية
الحملات التموينية

يتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حملات مديرية التموين على المخابز البلدية ، والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية.

حيث قامت مديرية تموين المنيا بتحرير 85 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية ، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات تنوعت على نحو 78 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية .

تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة)، و7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها ، (سلع مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية)، لافتا ، إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات .

والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية