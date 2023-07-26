تموين المنيا .. ضبط 85 مخالفة في حملات على أصحاب المخابز البلدية

يتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حملات مديرية التموين على المخابز البلدية ، والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية.

حيث قامت مديرية تموين المنيا بتحرير 85 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية ، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات تنوعت على نحو 78 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية .

تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة)، و7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها ، (سلع مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية)، لافتا ، إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات .

والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.