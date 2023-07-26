النصر يتفوق على إنترميلان وبنفيكا في صفقة ماني

بات النصر السعودي قريبا للغاية من التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي بايرن ميونخ، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ولا يمانع مسؤولو نادي بايرن ميونخ في بيع اللاعب ماني، في الميركاتو الصيفي، بعد فشل في إقناع مدربه توماس توخيل في الموسم الماضي.



وأقترب نادي النصر من حسم صفقة ساديو ماني في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويتفاوض وكيل أعمال ماني مع إدارة بايرن ميونخ، لشراء المدة المتبقية من عقد السنغالي ماني، مع النادي البافاري، وسيعمل على تخفيضه إلى أقل من 30 مليون يورو.



ويتبقى في عقد ماني مع بايرن ميونخ موسمين، بعدما إنضم إليهم في عام 2022.



لدى ماني عرضين من ناديي بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي بالإضافة لعرض النصر الذي يعتبر هو الأعلى، وهو ضعف المعروض على ماني حتى الآن.

