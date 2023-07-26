القبض على مستريح المراهنات الرياضية بأسيوط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال توظيف الأموال مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بتلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، وتوظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية من خلال أحد المواقع الإلكترونية التى تدار خارج البلاد، وذلك مقابل أرباح متفق عليها يتم تحصيلها عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون، وقيامه بالترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

من ناحية أخرى، نجحت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين، وبحوزتهما (44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع – 2 كابينة شبكة – 5 كروت تستخدم فى فك شفرات القنوات الفضائية).

كما واجهت قوات الأمن المتهمين وأقرا بقيامهما بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات فى أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة فى البث الفضائى، وإعادة عرضها للمواطنين مقابل اشتراك بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات، باستقباله أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش بالجسم وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص وبسؤال المجنى عليه قبل وفاته قرر أنه أثناء تواجده بأحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز فوجئ بقيام أحد الأشخاص "مجهول" بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته إتجاهه، فأحدث إصابته الـمُشار إليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه شخصان.

إطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- دراجة نارية) والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على شقيقه بالضرب "دون تحرير محضر بالواقعة" مما أثار حفيظته وعقد العزم على التعدى عليه انتقامًا منه، فقام بالاتفاق مع الثاني على توصيله بالدراجة النارية المضبوطة للأرض الزراعية ملك المجنى عليه وقام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته تجاه المجنى عليه، فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب، وبسؤال المتهم الثانى أيد ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.