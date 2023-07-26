زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفلتاح السيسي رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة.

وذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف جهود المراكز ، في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية ، وتوفير مساحات خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة صحية للمواطنين.

من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، عمليات قص وتهذيب الأشجار لـ"لقرية العزيمة “، إلى جانب زراعة 30 من شتلات الأشجار المثمرة بحدائق المدينة والمدارس ومداخل ومخارج القرى وعدد من المصالح الحكومية.

مؤكداً، على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار، للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمركز، وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أوضح هشام فايز رئيس المركز، أنه يجري استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، و زراعة 45 شجرة أمام الكوبري الجديد بـ"قرية لطف الله " بطريق مصر أسوان ونظافة الحشائش وقص وتهذيب الأشجار التي تحجب الرؤية ودهان الأشجار وري الحديقة بجوار ميدان أم الشهيد.

جديرا بالذكر، أن مبادرة 100 مليون شجرة، تحظى بإهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، والتي تزامن إنطلاقها مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف ، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ، بشأن تغير المناخ COP27 .

وتستهدف المبادرة تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية ، تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية بشبكات الري، وترتكز المبادرة علي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، على مستوى الجمهورية ، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الإحتباس الحرارى تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين .

كما تهدف المبادرة لتحقيق 6 أهداف ، هدف علمي يتمثل في الحد من مخاطر الإحتباس الحراري ، و التغيرات المناخية ، وهدف إقتصادي يتمثل في مكافحة فقر الغذاء ، وهدف إستراتيجي يتمثل في الحفاظ علي رقعة المياه ، وهدف عام يتمثل في زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول علي أكسجين نقي ، وهدف قومي يتمثل في تشغيل الأيدي العاملة ، عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل .