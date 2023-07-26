40% من موظفي العالم يحتاجون إلى علاج نفسي (فيديو)

شمل استطلاع رأي أمريكي، 1500 مشارك من أقسام مختلفة، أثبت أن الموظفين لا يستخدمون التأمين الصحي فيما يخص الصحة النفسية والعقلية.

كشف الاستفتاء أن 85% من المشاركين لم يستفيدوا من خدمات التأمين الصحي فيما يخص الصحة النفسية والعقلية، على الرغم من أن 40% من موظفي العالم يحتاجون إلى علاج نفسي.

إلا أن نحو 56% من المشاركين، لم يذهبوا إلى معالج مختص بالصحة العقلية، فيما تشير الأرقام إلى أن 18% ذهبوا لمعالج نفسي قبل جائحة كورونا، ونصف النسبة هذه ذهبوا إلى طبيب نفسي بعد انتهاء جائحة كورونا.

الصحة العالمية تفجر كارثة عن تأُثير كورونا على دماغ الأطفال والمراهقين:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا أثَّر بشكل سلبي على الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين، وجاء ذلك خلال تقرير صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا.

تأُثير كورونا على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين:

وفقًا لما ذكره موقع news.day.az، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا كان له تأثيرًا كبيرًا على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم، وكانت فتيات المدارس الأكبر سنًّا من بين الفئات الأكثر تضررًّا، لذا يجب تسليط الضوء على الحاجة إلى تدخل هادف وتطوير أنظمة الدعم النفسي للتخفيف من العواقب الطويلة الأمد.

تأُثير كورونا على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين

بدوره، أشار مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إلى أن هذه الاستنتاجات جاءت بناء على دراسات استقصائية أجريت ما بين عامي 2021 و2022 حول مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك تأثير العمر والجنس والحالة الاقتصادية، وهياكل الدعم الاجتماعي وإغلاق المدارس على الشباب والمراهقين في فترة انتشار وباء كورونا، وتأثير العوامل المذكورة على صحتهم العقلية.

أضاف: "كان للوباء تأثير مختلف على الأطفال والمراهقين، وخاصوصًا الأطفال ذوي الخلفيات الأكثر حرمانًا والذين تم إغلاق مدارسهم لفترات طويلة من الوقت وافتقروا إلى الدعم في المنزل والمدرسة، وتُظهر بياناتنا الجديدة أن طالبات المدارس الأكبر سنًّا قد عانين من نتائج سلبية أكثر خطورة، خصوصًا في ما يتعلق بصحتهن العقلية، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل دعم أفضل في المنزل وفي المدرسة، ومن خلال الأنشطة الاجتماعية".

أشارت منظمة الصحة العالمية خلال تقريرها إلى أن الأمر المثير للقلق هو أن المراهقين من العائلات الأقل ثراءً كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن التأثير السلبي للوباء على حياتهم، حتى لو تلقوا المستوى نفسه من الدعم الاجتماعي مثل أقرانهم الأكثر ثراءً، لذا يجب تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتقديم دعم إضافي للشرائح الضعيفة من السكان.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "40% بحاجة لعلاج".. أرقام عن الصحة النفسية للموظفين عالميًا.

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