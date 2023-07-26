مقتل سائق في مشاجرة مع زوج شقيقته بالشرقية

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالبطن، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينه وبين زوج شقيقته، بسبب خلافات عائلية بدائرة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

والبداية، كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، بورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول سائق 34 عاما، مقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالجهة اليسرى بالبطن، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت التحريات الأولية، لنشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليه، وعاطل 50 عاما، زوج شقيقته، إثر خلافات عائلية علي خلفية ترك الزوجة لمنزل الزوجية قبل الواقعة بأيام، قام على أثرها المتهم بالتشاجر مع شقيقها محدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية بمشرحة الأحرار التعليمي، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، ووجهت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.