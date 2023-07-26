إرشادات ضرورية لكيفية التصرف حال انقطاع الكهرباء داخل المصعد

أصبحت معظم المناطق تشهد حالة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر بمختلف محافظات مصر، وذلك بسبب تخفيف الأحمال، نتيجة عن الموجة الحارة الشديدة التي تمر بها البلاد، وزيادة ضغط استهلاك الطاقة الكهربائية في الفترة الحالية.

انقطاع الكهرباء داخل المصعد

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بيانًا لكيفية التعامل أثناء المواقف الطارئة عند انقطاع الكهرباء، تؤكد فيه التزامها بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، فيتم مراعاة البدء في فصل التيار لمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها، وطالبت المواطنين بتجنب ركوب الأسانسير خلال هذا التوقيت تجبنا لمنع حدوث اي اذي للمواطنين.

انقطاع الكهرباء داخل المصعد

نرصد لكم بعض النصائح الضرورية والخطوات التي يجب تنفيذها أي شخص يتواجد في المصعد اثناء فترة انقطاع الكهرباء



هناك العديد من الإرشادات المهمة عند انقطاع الكهرباء إذا كنت بداخل الأسانسير

حاول أن تحافظ على هدوئك قدر المستطاع حتى لا تتسبب في بث روح الرعب والخوف في نفسك وفيمن حولك.

_على الجميع أولًا أن يعلم أن أي مصعد مؤمن تمامًا ضد السقوط الحر، كما أنه غير محكم الغلق، لذلك فلا داعي للقلق من انخفاض كمية الأكسجين.

_معظم المصاعد مزودة بالاحتفاظ بالإضاءة في الحالات الاستثنائية من أهمها انقطاع التيار الكهربائي، ويجب على الجميع عدم العبث في مفاتيح المصعد بدون علم.

_عليك الضغط على زر التنبية الذي يكون مكتوبًا عليه "مكالمة" أو"إنذار"، حتى يتم تقديم المساعدة من خارج المصعد.

انقطاع الكهرباء داخل المصعد

_لا تحاول فتح باب المصعد لمحاولة الهروب لعدم تعريض حياتك للخطر، ولا سيما إذا كان المصعد معلقًا بين الأدوار.

_إذا لم يرد أحد على المكالمة الداخلية للمصعد، فعليك عمل اتصال من الهاتف لطلب المساعدة، ويجب التحدث بهدوء، ووصف عنوان المبنى ومكان المصعد.

_إذا لم يتسنى طلب الاستغاثة من داخل المصعد أو عن طريق الهاتف، فيجب عليك أن الطرق على أبواب المصعد للحصول على المساعدة، فقد يؤدي ذلك إلى تنبية الآخرين، أو أن يتم طلب المساعدة بصوت عالي يلفت انتباه الأشخاص خارج المصعد

_ابق جالسًا على أرضية المصعد، فقد يؤدي الوقوف إلى زيادة الاحساس بالقلق والدوار، ويمكنك أن تمسك معطفك أو حقيبتك للإحساس بالهدوء.

انقطاع الكهرباء داخل المصعد

_مارس رياضة التنفس العميق، للاحتفاظ والهدوء والسكينة، من خلال أخذ شهيقًا لأربع عدات من خلال أنفك، أمسكه، ثم اخرج زفيرًا لأربع مرات من خلال فمك.

_في حال وجود أشخاص آخرين معك في المصعد، فعليك السؤال إذا كان أحدهم يعاني من مشاكل صحية أو حالة طارئة، وكن هادئًا ولطيفًا مع الجميع حتى لا يشعر من معك في المصعد بالتوتر أو أنها مشكلة كبيرة ليس لها حل.